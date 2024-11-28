Певица Арбенина упала с балкона во время выступления

Артистке страшно не повезло

На выступлении популярной российской исполнительницы Дианы Арбениной в клубе "А2" в Санкт-Петербурге произошел инцидент, который едва не закончился трагедией. Во время исполнения песни звезда решила пройтись по металлической сетке, расположенной вдоль балконов. Однако конструкция не выдержала, и сетка прорвалась прямо под знаменитостью.

Любимица публики начала падать в фан-зону, но ситуация не вышла из-под контроля благодаря быстрой реакции зрителей. Поклонники успели поймать ее и помочь вернуться обратно на балкон. На видеозаписях видно, как артистка падает сквозь разорванную сетку, пытаясь удержаться за перекладины балкона. Более того, после спасения звезда напрочь отказалась акцентировать внимание на инциденте, продолжила петь и даже вырвалась из вытащивших ее рук.

Инцидент вызвал бурную реакцию среди зрителей и поклонников в социальных сетях. Многие отметили смелость артистки и ее готовность к нестандартным решениям во время выступлений, однако призвали к большей осторожности.

Позже Арбенина поблагодарила фанатов за поддержку и их мгновенную реакцию. Она подчеркнула, что ее зрители – лучшие люди.

К слову, ранее трагедия заставила Арбенину впервые заговорить об отце своих детей.