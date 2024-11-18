Диана Арбенина покинула Россию после массовой отмены концертов

Артистка отправилась в родную страну

Певица Диана Арбенина заявила, что решила уехать из России на фоне всей череды скандалов. Знаменитость отправилась в родную Белоруссию. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

В последнее время солистка "Ночных снайперов" регулярно попадает в скандалы. Публика припоминает ей, что она не поддержала происходящее в РФ. Из-за этого несколько ее выступлений в стране было сорвано.

Общественники требовали запретить Арбениной давать концерты на российских площадках. Они указывали, что за два с половиной года артистка так и не высказала свою гражданскую позицию. 23 ноября у знаменитости было намечено представление в Омске, но после возмущений активистов продажи билетов были приостановлены. Источники говорят, что выступление отменили по инициативе организаторов без объяснения причин.

На фоне проблем с концертами Арбенина приняла решение уехать из России. Знаменитость опубликовала видео, в котором сообщила, что находится в Минске.

"Приятно приезжать домой даже по очень грустным поводам. Минск. Когда же я здесь сыграю? Ох, ладно, все", – заявила она.

Ранее Диана Арбенина прервала молчание и сделала заявление об отце своих детей.