Диана Арбенина сообщила о смерти отца своих детей

Артистка предпочитала держать личную жизнь в тайне

Солистка популярной рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина пристально следит за тем, чтобы личное оставалось личным. Целых 13 лет назад на свет появились ее детки, однако никто до сих пор не знает, кто является отцом звездных наследников. И только страшная трагедия заставила певицу впервые заговорить о мужчине, подарившем жизнь ее детям.



Двойняшки Артем и Марта появились на свет в Соединенных Штатах Америки. Тогда Арбениной удалось сохранить в тайне даже свою беременность. Кто является отцом детей, и вовсе стало секретом за семью печатями. Поговаривали, что артистка забеременела во время бурного романа с американским бизнесменом, однако ничего конкретного о нем неизвестно.

Заговорить об отце своих детей Арбенину заставило печальное событие. Оказалось, что мужчина умер. Более того, Диана сообщила, что рассказала о трагедии своим детям. Она посчитала обязательным поставить их в курс дела – дети должны знать, что их папы больше нет.

"Отец моих детей умер. Он был очень классным. Я им об этом сказала, ну а как? Я должна была им сказать", – поделилась личными переживаниями популярная певица.

К сожалению, и в этот раз Арбенина не посчитала нужным раскрыть личность мужчины. Поклонники звезды продолжают теряться в догадках. По всей видимости, они уже никогда не узнают, кто в свое время покорил сердце Дианы.

К слову, недавно Диана Арбенина произвела настоящий фурор в социальных сетях. Певица повторила тренировку популярного американского артиста Ленни Кравеца в кожаных штанах.