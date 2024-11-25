Стоянов высказался о звездной болезни Кологривого

Юрий Стоянов неожиданно врезал молодому артисту-скандалисту
Юрий Стоянов. Фото: http://oiff.com.ua/old/wikimedia.org
Легендарный актер все расставил по своим местам

Популярный комик и актер Юрий Стоянов высказал резкую критику в адрес Никиты Кологривого, отметив, что молодого артиста захлестнула слава, к которой он оказался не готов. По мнению звезды, внезапная популярность негативно сказалась на поведении парня, что привело к конфликтам на съемочной площадке и критике с его стороны в адрес более опытных коллег.

Пожилой артист заявил, что его молодой коллега не смог достойно справиться с испытанием славой и допустил ошибки, которые подрывают его репутацию в профессиональной среде. Актер подчеркнул, что у скандалиста не хватило мудрости, чтобы адекватно пережить этот период своей жизни.

Звезда "Городка" также сформулировал понятие, которое назвал "эффектом Кологривого". Он объяснил его как ситуацию, когда уровень популярности значительно превышает уровень зрелости и умственного развития.

Несмотря на критику, старший товарищ признал, что молодой человек  – талантливый актер, и выразил надежду, что он сумеет извлечь уроки из сложившейся ситуации и справится с последствиями своей неподготовленности к славе.

К слову, ранее был раскрыт диагноз Кологривого.

Источник: "Шоу Воли" ✓ Надежный источник
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