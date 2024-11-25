Якубович со скандалом ушел со съемок популярного шоу

Якубович со скандалом ушел со съемок популярного шоу
Леонид Якубович. Фото: АГН "Москва"
Артист решил не рассказывать свою историю широкой публике

Телеведущий Леонид Якубович стал гостем популярного шоу "Что было дальше?", в котором комики слушают интересную историю и угадывают ее сюжет. В процессе рассказала они часто перебивают популярную персону своими шутками, а также позволяют себе колкости в его адрес. В итоге участие артиста в проекте закончилось скандалом.

В Сети появились кадры закулисья съемок шоу, на котором видно, что Якубович покидает студию и спускается вниз по лестнице. Его в этот момент преследуют операторы и юморист Алексей Щербаков, который пытается выяснить, приедет ли знаменитый ведущий к ним еще раз.

"Вы же не дали рассказать. Теперь тайна останется тайной", – говорит он.

Не исключено, что манера комиков постоянно перебивать гостя могла вывести Якубовича из себя. Дополнительных подробностей инцидента нет – выйдет ли выпуск с его участием, тоже неизвестно.

Ранее Леонид Якубович получил крайне неожиданный подарок от российских солдат на "Поле чудес". 

Источник: Telegram
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