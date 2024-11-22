Актер Баринов высказался о скандале на похоронах Светличной

Знаменитость раскритиковал поведение Калашниковой у гроба покойной

Похороны Светланы Светличной оказались не настолько спокойными, как ожидалось изначально. Сперва народ возмутили слова сына актрисы, сказанные возле ее гроба, а после и заявление светской дивы Анны Калашниковой не оставило многих равнодушными в плохом смысле этого слова. Актер Валерий Баринов даже поспешил удалиться из зала во время выступления знаменитости у микрофона.

Как сообщалось ранее, Калашникова на похоронах похвалила себя, назвав таким же секс-символом, как и покойная. Прийти попрощаться с артисткой она решила, поскольку ранее принимала участие вместе с ней в скандальных ток-шоу.

Баринов рассказал новые подробности случившегося. По его словам, он срочно ушел с похорон, поскольку ему потребовалось везти тещу к врачу – об этом артист предупреждал всех заранее. Знаком протеста против слов светской дивы это не было.

При этом актер отметил, что участие Калашниковой и Кравец в траурной церемонии было лишним. Он отметил, что эти дамы не были для Светличной ни коллегами, ни подругами.

"Конечно, неуместно. С Кравец я сталкивался, это сплошной пиар, ей где угодно появиться нужно, лишь бы ее отметили", – заявил Баринов.

Знаменитость указал, что если бы попрощаться с артисткой пришло больше коллег, то вряд ли бы светские львицы получили доступ к микрофону.