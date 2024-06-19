Лидер "7Б" Демьян рассказал о разочаровании в Софии Ротару

Раскрыта причина неожиданного переобувания Софии Ротару
София Ротару. Кадр: YouTube
Судьба артистки до сих пор интересует публику

Известные события зимы 2022-го года перевернули многие привычные аспекты жизни с ног на голову. Неожиданно оказалось, что некоторые популярные в нашей стране артисты ненавидят Россию и использовали ее только ради собственного обогащения. Например, известная украинская певица София Ротару предпочитает помалкивать, однако все связи с Россией давно оборвала. О том, почему знаменитость поступила таким образом, высказался популярный певец, лидер рок-группы "7Б" Иван Демьян.

Артист отметил, что раньше относился к Софии Ротару с особым уважением. Он считал певицу одним из самых выдающихся культурных деятелей. Но события последних лет показали истинное лицо артистки. Раньше Ротару, которая сделала себе имя именно в Советском Союзе, с большой теплотой относилась к России и россиянам. Теперь он молча отсиживается в Киеве.

Демьян раскрыл причину внезапного переобувания певицы. Артист считает, что колоссальное влияние на поведение и суждения Софии оказал невероятный успех и несметные богатства, которые обрушились на ее голову.

"Раньше она говорила какие-то справедливые вещи. Потом она это потеряла все, как я понимаю, из-за обогащения… Тем более, в Ялте у нее была недвижимость, замки… Все рухнуло у нее. Вот поэтому она и заняла такую позицию", – поделился своим мнением Иван.

Певец заявил, что осуждает поведение Софии Ротару и ей подобных. Уважение к этой артистке давно сошло на нет.

К слову, ранее стало известно, кто стал возлюбленным внучки Софии Ротару.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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