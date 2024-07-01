Селин осудил отвернувшуюся от России Ротару

Селин "Дукалис" обрушился на Ротару из-за позорной выходки
София Ротару. Кадр: YouTube
Артист резко раскритиковал певицу

Популярная певица София Ротару построила свою карьеру благодаря вниманию и любви со стороны российского зрителя. Однако после известных перемен на международной арене она мгновенна отвернулась от России. С разгромной тирадой в ее адрес выступил популярный артист Сергей Селин.

Известный россиянам по роли Дукалиса в нашумевшем телесериале "Улицы разбитых фонарей" актер указал на позорную выходку Ротару, которая быстро переобулась и забыла о своих заверениях в бесконечной любви к российскому зрителю. Селин подчеркнул, что певица все время обманывала публику, делая вид, что по-настоящему любит Россию и ее жителей.

Сергей уверен, что на самом деле София Михайловна руководствовалась исключительно корыстными целями и просто использовала перспективный российский рынок для извлечения выгоды – артистка была желанным гостем на крупных мероприятиях и получала огромные деньги за выступления на корпоративах.

Актер подчеркнул, что абсолютно разочаровался в певице, которая раньше была его кумиром. Действия Софии Ротару вызывают отвращение у Селина. Вместе с тем, Сергей призвал певицу вспомнить о совести и встать на правильной путь.

К слову, ранее Сергей Селин неожиданно влез в конфликт Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова.

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