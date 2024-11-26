Рудченко заявил о невозможности Никиты Преснякова реализоваться с каверами

Парень покинул Россию на фоне конфликта с соседним государством

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко жестко поставил на место сбежавшего из России артиста Никиту Преснякова, описав перспективы карьеры внука Аллы Пугачевой на западной сцене. По его словам, артист, переехавший в США, ограничивает свои возможности, выступая с каверами вместо создания оригинальных произведений.

Звездный эксперт отметил, что кавер-исполнители, хотя и могут привлечь внимание публики, не имеют такого веса, как артисты, выступающие с собственными хитами. По его мнению, Пресняков превратится в "непонятную группу", которая просто перепевает чужие песни, а не создает новое.

Эксперт предположил, что Никита выбрал этот путь на фоне неудач в создании оригинального творчества. По его мнению, такие выступления, скорее всего, будут ограничены небольшими барами и клубами, где артист вряд ли станет подчеркивать свою связь с легендарной беглянкой-бабушкой. Однако такие концерты могут найти отклик среди российской эмиграции, ностальгирующей по отечественным хитам.

Несмотря на скептицизм критика, он отметил, что у Преснякова есть шанс привлечь внимание благодаря своему сценическому опыту. Тем не менее успех, по его мнению, зависит от того, решится ли артист на создание оригинального материала или останется в рамках кавер-выступлений.

К слову, ранее Алла Пугачева публично плюнула в Людмилу Гурченко.