Пресняков едва не расплакался во время концерта в Новосибирске

Что произошло с артистом - никто не знает

Певец Владимирр Пресняков выступил со своим концертом в Новосибирске. Артист около двух часов выступал без фонограмы, после чего во время завершающей речи неожиданно прервался на полуслове и убежал за кулисы. Журналисты не исключили, что у артиста могла случится истерика – он едва не расплакался перед публикой.

Как сообщают СМИ, Пресняков весь вечер был в хорошем настроении. Он активно общался с аудиторией и поздравил участника своего коллектива из Новосибирска с днем рождения вместе со всеми. Народ был в восторге от уровня представления, поскольку артист радовал всех своими популярными композициями и вокальным мастерством.

"Отработав "живым" голосом полтора часа, певец обратился со словами благодарности к сибирякам и вдруг прервал свою речь на полуслове. Создалось впечатление, что его душат эмоции и слезы. Замолчавший Владимир развернулся и ушел за кулисы. При этом вслед за ним покинули сцену все музыканты и бэк-вокалистки", – указывают очевидцы.

Спустя время Пресняков все же вернулся на сцену вместе с музыкантами и еще полчаса выступал перед публикой. Что произошло с артистом – неизвестно.

Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков вернулся из Евросоюза и отменил концерты.