Владимир Пресняков вернулся из Евросоюза и отменил концерты по болезни

Артист лично обратился к публике

Популярный российский певец Владимир Пресняков сильно расстроил своих преданных фанатов, сообщив, что решил отменить ряд концертов. На такой вынужденный шаг знаменитости пришлось пойти из-за серьезных проблем со здоровьем. Недавно певец вернулся из Евросоюза, где и подкосилось его здоровье.



Певец отдыхал на курортах Испании вместе со своей семьей. Звездное семейство отлично проводило время, однако в какой-то момент Пресняков почувствовал недомогание. В итоге выяснилось, что у артиста воспаление легких. Вернувшись в Россию, Пресняков начал активное лечение, однако пока не может работать. Для полного восстановления знаменитости требуется покой и постельный режим.

В связи со сложившейся ситуацией Пресняков принял решение отменить ближайшие августовские концерты. Об этом певец лично сообщил на своей странице в социальной сети.

"Мне надо неделю полечиться. К сожалению, вынужден перенести концерт, который очень ждал, тем более после отпуска", – заявил любимец публики.

К слову, ранее стало известно о серьезном ухудшении здоровья знаменитой советской актрисы Светланы Светличной.