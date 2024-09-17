Продюсер Дзюник рассказал о разводе Никиты Преснякова

Официального подтверждения информации нет

По слухам, внук Аллы Пугачевой Никита все же развелся со своей супругой Аленой. Пара поженилась семь лет назад, но, видимо, переезд в США негативно отразился на их отношениях. Об этом сообщил продюсер Леонид Дзюник.

"В разводе уже, насколько я знаю, слышал по поводу Никиты", – рассказал он.

Новость о рассторжении отношений с Красновой певец не подтверждал. Некоторое время назад девушку заметили в России без сопровождения своего супруга. Зачем она приезжала на Родину, неизвестно.

Сейчас Никита Пресняков занят развитием карьеры в США. По словам его родителей, парню буквально пришлось начать жизнь с чистого листа и забыть все, чего удалось достигнуть в России.

По словам бабушки, артист не спешит возвращаться назад, поскольку боится, что тут на него сразу же набросятся. При этом он очень сильно скучает по родной стране.