Преснякова объяснила отказ внука Никиты возвращаться в Россию

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Последние почти два года Никита Пресняков проживает в США, где старается заниматься творческой карьерой. Его бабушка Елена Преснякова утверждает, что она бы очень хотела увидеть внука, но, к сожалению, такой возможности нет.
Артистка подумывала о поездке в Соединенные Штаты, чтобы навестить родственника, однако у нее возникли трудности с оформлением визы. Приехать в Россию Никита тоже не может – он испытывает страх, что тут на него сразу же набросятся. Кто именно, певица не пояснила.
По ее словам, после своего отъезда Пресняков-младший ни разу не приезжал на Родину, а все слухи об этом являются неправдой.
"Единственное, что он очень скучает (по России)", – отметила знаменитость.
Как писали в СМИ, Никита Пресняков уехал из страны на фоне мобилизации – ему прямо пригрозили такой перспективой, чтобы попытаться надавить на бабушку Аллу Пугачеву, которая стала высказываться на политическую тему в своих соцсетях.
Ранее его отец Владимир Пресняков рассказал, как у парня строится жизнь в США.
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