Преснякова объяснила отказ внука Никиты возвращаться в Россию

Бабушка рассказала о страхе внука Никиты Преснякова возвращаться в Россию
Никита Пресняков. Фото: АГН "Москва"
По ее словам, в ближайшее время парень в страну не приедет

Последние почти два года Никита Пресняков проживает в США, где старается заниматься творческой карьерой. Его бабушка Елена Преснякова утверждает, что она бы очень хотела увидеть внука, но, к сожалению, такой возможности нет.

Артистка подумывала о поездке в Соединенные Штаты, чтобы навестить родственника, однако у нее возникли трудности с оформлением визы. Приехать в Россию Никита тоже не может – он испытывает страх, что тут на него сразу же набросятся. Кто именно, певица не пояснила.

По ее словам, после своего отъезда Пресняков-младший ни разу не приезжал на Родину, а все слухи об этом являются неправдой.

"Единственное, что он очень скучает (по России)", – отметила знаменитость.

Как писали в СМИ, Никита Пресняков уехал из страны на фоне мобилизации – ему прямо пригрозили такой перспективой, чтобы попытаться надавить на бабушку Аллу Пугачеву, которая стала высказываться на политическую тему в своих соцсетях.

Ранее его отец Владимир Пресняков рассказал, как у парня строится жизнь в США.

Источник: News.ru
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