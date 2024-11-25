Пригожин раскрыл подробности развода с первой женой

Пригожин заявил о разводе: "Ушел из дома в шортах"
Иосиф Пригожин. Фото: Yv3010. Собственная работа/wikimedia.org
Продюсер решил быть откровенным

Продюсер Иосиф Пригожин откровенно поделился подробностями своей личной жизни, затронув тему громкого развода с первой женой и отношений с детьми от этого брака. Он не стал скрывать, что после разрыва с Еленой Соколовой, матерью его двух детей – Дмитрия и Данаи, семейные связи оказались серьезно нарушены.

Как оказалось, после шумного развода его бывшая избранница переехала в другой город и запретила ему общаться с наследниками. Несмотря на это, культурный деятель старался выполнять свои обязанности как отец. При уходе он оставил детям недвижимость. Однако, в итоге наследство было утрачено. Пригожин подчеркнул, что он ушел из дома, оставив все имущество и всегда пытался помогать своим детям. Однако это особо не оценили и быстро разбазарили богатство.

"Я оставил все и ушел в шортах из дома. Я детей не бросаю. Хотел помогать, а они сделали все, чтобы сделать так, чтобы я не помогал", – поделился личным муж Валерии.

По мнению продюсера, дети своими действиями будто бы сами старались лишить себя этой помощи, хотя он от своих родительских обязанностей никогда не отлынивал.

К слову, ранее Пригожин устроил истерику из-за денег. Именитый продюсер считает происходящее издевательством над звездами.

Источник: Шоу "Сплетни-шейкер" на МУЗ-ТВ ✓ Надежный источник
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