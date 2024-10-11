Пригожин объявил о завершении карьеры Валерии

Пригожин объявил о завершении карьеры Валерии: "Очень тяжело"
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: АГН "Москва"
Звездное семейство долго шло к непростому решению

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о скором завершении карьеры его любимой супруги, певицы Валерии. По словам знаменитости, новый альбом, который выйдет в 2025 году, станет последней работой артистки и ознаменует завершение ее музыкальной карьеры в таком виде.

Звездный продюсер отметил, что для любого творческого пути рано или поздно наступает логический финал, и время Валерии в плане выпуска музыкальных альбомов также подходит к концу.

"Это очень непросто. Это очень тяжело. Поэтому работать с альбомами, с соавторами сегодня очень сложно. У всего есть свое начало и свой конец", – сообщил именитый супруг.

Решение об уходе с этого поприща долго давалось артистам – его обсуждали еще в период пандемии COVID-19. Тогда Валерия рассматривала возможность завершения карьеры, но все изменилось, когда композитор Максим Фадеев предложил сотрудничество и работу над новым альбомом. Этот проект вдохновил певицу и дал ей дополнительный стимул продолжать творческую деятельность, что позволило поклонникам насладиться еще несколькими годами ее творчества.

Сейчас, по словам Пригожина, Валерия и ее команда сосредоточены на создании альбома, который станет своеобразным итогом ее многолетнего пути в музыкальной индустрии. Завершение карьеры Валерии не станет уходом из публичного поля – скорее, это будет новый этап в жизни артистки, позволяющий ей попробовать себя в других направлениях.

К слову, ранее Пригожин рассказал о подготовке к разводу с Валерией.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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