Продюсер Пригожин назвал псевдоним певицы Нюши смешным

Пригожин грубо высмеял разведенку Нюшу
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Продюсер не стал стесняться

Иосиф Пригожин выразил недовольство по поводу того, что современные артисты часто выбирают странные и негативные псевдонимы. Рассуждая на эту тему, культурный деятель грубо высмеял ставшую недавно разведенкой певицу Нюшу.

Продюсер отметил, что имена, как у этой артистки, могут выглядеть нелепо в будущем и не всегда подходят для долгосрочной карьеры. Он особо прошелся по Нюше, выразив сомнение, что через десятки лет ей будет удобно использовать этот странно звучащий псевдоним. По мнению Пригожина, в зрелом возрасте такое имя может показаться смешным, и артистам стоит думать о том, как их сценический образ будет восприниматься в перспективе.

Знаменитость также раскритиковал рэпера Илью Колосовского, известного под псевдонимом Травма. Звездный продюсер недоумевает, почему в последнее время популярны отрицательные или агрессивные псевдонимы и как можно построить успешную и долгосрочную карьеру, используя такие негативные имена. Пригожин считает, что выбор сценического имени должен быть осознанным и соответствовать не только текущему имиджу артиста, но и учитывать его будущее развитие в индустрии.

Эти высказывания вызвали активное обсуждение в музыкальных кругах, так как многие современные исполнители действительно предпочитают необычные и вызывающие псевдонимы.

К слову, ранее Пригожин объявил о завершении карьеры Валерии.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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