Иосиф Пригожин высказался об СВО и Владимире Путине

Знаменитость прояснил свою позицию

Продюсер Иосиф Пригожин дал новое откровенное интервью, в котором высказался на политическую тему. Знаменитость подтвердил, что ранее слитый его разговор является реальным. Более того, тема СВО остается для него тяжелой, поэтому он не особо поднимает ее в публичном пространстве.

Муж Валерии уверен, что его беседу на политическую тему опубликовали в Сети, поскольку хотели использовать в своих целях влиятельные люди. Он указал, что вскоре после этого с Ахмедова сняли западные санкции – и видимо, это не случайность.

Пригожин напомнил, что является гражданином Израиля. И для него тяжело осозновать, что бомбы летят не только там, но и в сторону России, которую он считает родной. При этом он уверен, что российско-украинских конфликт был намеренно спровоцирован третьей стороной.

"Я не верю никому, все источники информации, которые появляются – я ни одному не доверяю, поскольку каждый защищает свою сторону и свои интересы... Единственное, что меня тревожит, так это разговоры вокруг вероятной третьей мировой войны", – говорит продюсер.

По его словам, в текущей ситуации ни один из политиков не выглядит трезво мыслящим и пытающимся остановить непоправимую катастрофу. Знаменитость отметил, что он выступает за мир, и дипломатия должна работать в усиленном режиме ради урегулирования острой ситуации. Пригожин подчеркнул, что "пушки должны молчать, а люди договариваться".

"Для кого сегодня устроили проблему? Для нас с вами, для простых людей. Мы не можем просто добраться до мамы, до родственников. У кого-то дети живут в Австралии, у кого-то тети. Все люди в период с 90-х годов разъехались по миру и живут в разных точках земного шара. И этим людям создали проблему. Этот дискомфорт не для политиков. Политики летают на больших частных самолетах. А простые граждане страдают", – сказал Иосиф.

Также Пригожин заявил, что ему не нравится отношение к Путину как к кровожадному человеку. Он уверяет, что знает его лично, и глава России является богобоязненным и сентиментальным мужчиной. И если бы он не был президентом, то это наверняка никак бы не отразилось на вероятности конфликта с Украиной.