Вдова рассказала правду об отношениях Левкина и группы "На-На"

Опозорившаяся на похоронах вдова Левкина раскрыла правду о группе "На-На"
Владимир Левкин с семьей. Фото: АГН "Москва"
Женщина оказалась в центре внимания

Вдова Владимира Левкина после смерти певца дала свое первое интервью. Ранее в Сети разгорелся скандал из-за поведения женщины на похоронах – некоторые сочли, что она вела себя неподобающим для убитой горем вдовы образом. Теперь она раскрыла неприятную правду о группе "На-На".

В разговоре женщина выразила благодарность всем, кто поддержал ее в трудный момент, однако отметила, что среди этих людей не оказалось участников коллектива, в котором Левкин когда-то работал. По словам Марины, после ухода певца из группы отношения между музыкантами стали напряженными, и бывшие коллеги о нем фактически забыли – никто уже не интересовался, чем он занимается и как у него дела.

Особенно трогательную поддержку, как выяснилось, вдова Левкина получила от супруги Игоря Николаева. Именно она обратила внимание на ухудшение состояния здоровья артиста и погрузилась в семейную трагедию. А бывшие коллеги по звездной группе никакого интереса к музыканту не проявляли.

Скорее всего, Марина постарается продолжить дело своего покойного мужа и сохранить его наследие. Возможно, будут организованы мероприятия в память о звезде, чтобы его творчество продолжало жить в сердцах поклонников.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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