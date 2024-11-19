Поведение вдовы на похоронах Левкина вызвало возмущение россиян

Многие не поверили в искренние чувства женщины

Во вторник, 19 ноября, в Москве простились с экс-солистом "На-На" Владимиром Левкиным. Известно, что при жизни артист хорошо относился к журналистам, поэтому для них никаких ограничений на траурном мероприятии не было – все могли снимать и транслировать в прямом эфире, чтобы поклонники знаменитости тоже приняли участие в церемонии.

На похороны Левкина пришли его коллеги по группе, Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и третий солист коллектива – Михаил Игонин. Также среди гостей были Юрий Торсуев, Денис Майданов, Вадим Такменев. Бари Алибасов проститься с артистом не пришел.

Провожали в последний путь знаменитость и члены его семьи. Две дочери певца держались вместе, а супруга Марина Левкина находилась рядом с матерью покойного. Однако россиян возмутило то, как вела себя вдова во время церемонии. Многие выразили недовольство тем, что женщина постоянно улыбалась, отказалась носить черный вдовий платок, а перед подходом к гробу активно поправляла накрученные волосы, чтобы, по их мнению, хорошо выглядеть на фотографиях журналистов.

"Володька, я тебя люблю! Я на сцене была рядом, и сегодня я рядом. Хочу этот день провести рядышком с тобой", – сказала она во время прощания.

"Где траур? Где черный платок? Не поймешь, вдова или кто",

"Почему она такая довольная на видео? Рада, что мужа похоронила?",

"Трясти патлами над открытым гробом... Я чего-то не понимаю, похоже",

"Я не представляю, как можно стоять перед гробом любимого мужа и не проронить ни слезинки", – пишут люди в Сети.

Некоторые, впрочем, встали на защиту вдовы Левкина, отметив, что женщина действительно любила своего супруга, однако после его продолжительной борьбы с онкологией была готова к печальному исходу.