Какое наследство оставил Левкин: появились подробности

Какое наследство оставил Левкин: появились подробности
Фото: АГН "Москва"
Артист построил свой дом в древнерусском стиле

Уход Владимира Левкина для его семьи и друзей оказался неожиданным – бывший солит "На-На" сгорел буквально за пару дней. Еще в начале прошлой недели он был бодр и весел во время светского выхода с супругой, но внезапно онкология снова проявила себя. Знаменитости было 57 лет.

Артист был женат четыре раза, у него есть двое дочерей. С последней женой Мариной он занимался обустройством двухэтажного дома в Звенигороде, построенного из полноцельных деревянных брусьев. Левкин признавался, что в загородной жизни ему нравится пить кофе на собственной веранде и наслаждаться природой. 

В особняке звезды была большая гостинная, объединенная с кухней, две гостевые комнаты, два санузла, спальня, детская и кабинет. Все было оборудовано по последним технологиям. Первый этаж жена исполнителя оформила в стиле прованс, а на втором этаже висели хрустальные люстры. Мебель была изготовлена под заказ мастером из Тулы.

Позже Левкин признавался, что копит средства на покупку квартиры в Москве, чтобы во время своих приездов не оставаться у друзей. Однако неизвестно, удалось ли ему воплотить задуманное.

О завещании артиста также нет сведений. Претендовать на свою долю могут его супруга, их общая дочь и наследница от первого брака. Официальной причиной его смерти назвали осложнения после онкологии.

Источник: Телепрограмма

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