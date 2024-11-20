Стала известна причина отсутствия Алибасова на похоронах Левкина

Стало известно, почему Алибасов не пришел на похороны Левкина
Бари Алибасов. Фото: АГН "Москва"
Знаменитый продюсер тяжело перенес потерю

Основатель группы "На-На" Бари Алибасов на фоне давнего конфликта не пришел проститься с Владимиром Левкиным на Троекуровском кладбище. Его решение вызвало массу вопросов со стороны народа. Рассказать, почему продюсер не посетил церемонию, решили источники в окружении звезды и участники коллектива.

Певец Владимир Политов еще на кладбище указал, что Алибасов, вероятнее всего, не придет. Он пояснил, что у знаменитости плохое самочувствие. 

Подробности состояния основателя "На-На" позже раскрыли в передаче "МАЛАХОВ". Журналисты связались с представителями Бари Каримовича, которые сообщили о предынсульте звезды после потрясения. Возле квартиры Алибасова дежурила скорая в день прощания с Левкиным, поскольку жена опасалась, что продюсер может не пережить третий сердечный приступ.

"Жена говорит, что он может быть следующим", – рассказали источники.

В начале 2024 года Алибасов был экстренно госпитализирован со вторым инсультом. Проблемы с сердцем у него появились после перенесенного коронавируса.

Ранее россияне возмутились тем, как вела себя вдова артиста во время похорон. Больше всего народ смутило, что женщина постоянно улыбалась, а также поправляла свою прическу вместо ношения траурного платка.

Источник: СтарХит
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