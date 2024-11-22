Баскова и Киркорова лишили званий народных артистов Украины

Баскова и Киркорова лишили званий народных артистов
Филипп Киркоров. Фото: Ani Lorak and Philipp Kirkorov.jpg: Daniel Kruczynskiderivative work: Ahonc/wikimedia.org
Соответствующее решение принял лидер страны

Киевские власти нанесли неожиданный удар по Николаю Баскову и Филиппу Киркорову. Так, глава Незалежной Владимир Зеленский лишил ряда российских и украинских деятелей искусства и общественной жизни госнаград и почетных званий.

Согласно распоряжению главы республики, из перечня награжденных исключены 34 персоны. Среди них известные российские исполнители Басков и Киркоров, которых лидер Незалежной лишил звания "Народный артист Украины".

Также этого статуса были лишены исполнительницы Ани Лорак и Таисия Повалий, родившиеся на Украине, но ставшие известными в РФ. Лорак, в свое время завоевавшая популярность благодаря участию в международных музыкальных конкурсах, и Повалий, занимающаяся активной концертной деятельностью на территории России, лишились статуса заслуженных артисток Незалежной.

Указ главы киевского режима охватывает не только деятелей культуры. В число лишенных госнаград вошли бывшие незалежные чиновники, парламентарии, юристы и религиозные лидеры. Согласно тексту указа, это решение было принято в рамках пересмотра статуса и деятельности лиц, получивших награды ранее.

Басков и Киркоров, в свою очередь, пока не комментировали решение Зеленского. Оба артиста подчеркивают четкую патриотическую позицию и поддерживают российские власти, что вероятно и послужило причиной их исключения из списка награжденных.

К слову, ранее Киркорова объявили в розыск.

Источник: Официальный сайт администрации президента Украины ✓ Надежный источник
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