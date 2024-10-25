Общественники призвали Киркорова покинуть российскую сцену

Артисту припомнили череду скандалов с его участием

Члены общественной организации "Радатель" направили публичное письмо к Филиппу Киркорову после недавнего скандала с его обращением к молодому человеку. Его призвали навсегда покинуть российскую сцену. Ранее артист на шоу сказал мальчику-квадребору в образе кота "котик-котик, дай мне в ротик".

Общественники считают, что артист своим поведением развращает российскую молодежь. При этом его извинения и оправдания не приводят ни к какому результату.

"Вы нарушаете закон, из раза в раз совершаете публично аморальные поступки, развращаете нашу молодежь и детей. Исходя из изложенного, просим вас, Филипп Бедросович, покинуть российское публичное пространство", – требуют от него представители движения.

Они напомнили, что последние 20 лет карьеры Киркорова связаны исключительно со скандалами. Ему напомнили про инцидент с "розовой кофточкой", убийство охранника, драку с режиссером "Золотого граммофона", съемки клипа "Ибица", оскорбление десантников, а также массу других общественно-резонансных событий. При этом общественники указали, что после извинений артист все равно продолжает вести себя антисоциально, поэтому и на российской сцене ему не место.

Ранее Киркоров встал на защиту Глюкозы, которую подозревают в употреблении наркотиков в общественном месте.