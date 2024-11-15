Киркорова объявили в розыск судебные приставы

Артист оказался злостным нарушителем правопорядка

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров оказался в центре внимания судебных приставов. Дошло до того, что звезду объявили в розыск. Причиной стали более 30 неоплаченных штрафных квитанций за систематическое пренебрежение правилами дорожного движения, допущенные на его роскошном Rolls-Royce.

Так, согласно имеющимся данным, с декабря прошлого года камеры ловили автомобиль звезды более трех десятков раз за превышение скорости, нарушение дорожной разметки и стоянку в запрещенных местах.

Общая сумма штрафов составила 24 тысячи рублей, однако певец, судя по всему, забыл их оплатить. Звездный исполнитель обычно предпочитает находиться на заднем сиденье своего автомобиля, в то время как за баранкой сидит водитель, а сопровождение обеспечивает телохранитель. Тем не менее, ответственность за транспортное средство лежит на его владельце.

В связи с невыплатой штрафов судебные приставы возбудили исполнительное производство. На роскошное авто артиста наложен запрет на регистрационные действия, что ограничивает возможность распоряжаться техникой.

Ситуация вызвала бурное обсуждение среди поклонников и критиков артиста. Одни считают ее досадным недоразумением, другие же с негодованием отмечают, что нарушать правила – злостная привычка многих знаменитостей.

К слову, ранее в похожую ситуацию попал звезда "Кадетства".