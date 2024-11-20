Во время похорон Светличной произошел скандал

Во время похорон Светличной произошел скандал
Фото: АГН "Москва"
Одна из гостей сделала странное заявление о покойной со сцены

В среду в московском Доме кино устроили прощание со Светланой Светличной. В церемонии приняли участие знаменитые актеры и друзья артиски, которые проводили ее в последний путь своими речами.

Проститься со знаменитостью пришли Прохор Шаляпин, Александр Панкратов-Черный, Борис Токарев, Валерий Баринов. Среди гостей также заметили светских див Анну Калашникову и Алену Кравец.

Панкратов-Черный рассказал, что перед смертью Светличная ощущала себя очень одиноким человеком, ей было тяжело. Больше всего ей нравилось общаться с людьми, ходить на творческие встречи – ее радовало, когда окружающие узнавали в ней звезду.

Шаляпин отметил, что 84 года для женщины – не самый большой возраст, однако дожить до него суждено не всем. Он опроверг слухи о своих конфликтах с семьей артистки и расказал, что старается поддерживать ее близких в непростой период.

Актер Валерий Баринов во время прощания со Светличной вспомнил, какая глубокая любовь была между ней и Владимиром Ивашовым. По его словам, после смерти киноактера она носила его рубашку.

Однако церемония прощания со звездой "Бриллиантовой руки" прошла не так гладко, как задумывалось. Из-за слов Анны Калашниковой на сцене случился скандал – многие не поняли неожиданного заявления шоу-вумен об артистке, которая назвала себя таким же секс-символом, как и Светличная.

"Уходит целая эпоха: от секс-символа секс-символу хочу сказать эти слова – это легенда, эта яркая женщина навсегда останется в нашей памяти", – сказала она.

После такого неожиданного высказывания опешили все присутствующие, поднялся недовольный гул. Директор гильдии актеров кино России Валерия Гущина, которая в этот момент стояла на сцене, с трудом скрывала свое возмущение, презрительно осматривая Калашникову с ног до головы. А актер Валерий Баринов и вовсе демонстративно покинул зал.

Тем не менее, после инцидента Светлану Светличную спокойно похоронили на Троекуровском кладбище. Церемонию удалось завершить без лишнего шума и привличения внимания к сомнительным персонам.

Источник: News.ru
По теме

США напали на Россию: на Западе пришли в ужас

Некоторые эксперты готовы говорить прямо

Осужденный за серию убийств брат Смольянинова* рвется на свободу

Кровожадный родственничек звезды давно сидит за решеткой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей