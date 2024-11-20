Во время похорон Светличной произошел скандал

Одна из гостей сделала странное заявление о покойной со сцены

В среду в московском Доме кино устроили прощание со Светланой Светличной. В церемонии приняли участие знаменитые актеры и друзья артиски, которые проводили ее в последний путь своими речами.

Проститься со знаменитостью пришли Прохор Шаляпин, Александр Панкратов-Черный, Борис Токарев, Валерий Баринов. Среди гостей также заметили светских див Анну Калашникову и Алену Кравец.

Панкратов-Черный рассказал, что перед смертью Светличная ощущала себя очень одиноким человеком, ей было тяжело. Больше всего ей нравилось общаться с людьми, ходить на творческие встречи – ее радовало, когда окружающие узнавали в ней звезду.

Шаляпин отметил, что 84 года для женщины – не самый большой возраст, однако дожить до него суждено не всем. Он опроверг слухи о своих конфликтах с семьей артистки и расказал, что старается поддерживать ее близких в непростой период.

Актер Валерий Баринов во время прощания со Светличной вспомнил, какая глубокая любовь была между ней и Владимиром Ивашовым. По его словам, после смерти киноактера она носила его рубашку.

Однако церемония прощания со звездой "Бриллиантовой руки" прошла не так гладко, как задумывалось. Из-за слов Анны Калашниковой на сцене случился скандал – многие не поняли неожиданного заявления шоу-вумен об артистке, которая назвала себя таким же секс-символом, как и Светличная.

"Уходит целая эпоха: от секс-символа секс-символу хочу сказать эти слова – это легенда, эта яркая женщина навсегда останется в нашей памяти", – сказала она.

После такого неожиданного высказывания опешили все присутствующие, поднялся недовольный гул. Директор гильдии актеров кино России Валерия Гущина, которая в этот момент стояла на сцене, с трудом скрывала свое возмущение, презрительно осматривая Калашникову с ног до головы. А актер Валерий Баринов и вовсе демонстративно покинул зал.

Тем не менее, после инцидента Светлану Светличную спокойно похоронили на Троекуровском кладбище. Церемонию удалось завершить без лишнего шума и привличения внимания к сомнительным персонам.