Светличная отказалась от операции по удалению онкологии

Появились печальные новости о состоянии Светличной
Светлана Светличная. Фото: АГН "Москва"
Неизвестно, сколько еще продержится знаменитость

Опасения врачей по поводу состояния здоровья Светланы Светличной подтвердились. После проведенной биопсии анализ показал наличие злокачественной опухоли в мозгу 84-летней артистки. По предварительным данным, это и стало причиной развития деменции у знаменитости.

Сейчас звезда "Бриллиантовой руки" страдает от сильных болей в голове и ушах. Несмотря на это, она категорически отказалась проводить операцию по удалению новообразования. Светличная опасается, что после вмешательства ее состояние может ухудшиться. Поэтому медики приняли решение лечить актрису с помощью медикаментов.

До этого в СМИ появлялись сведения, что советская артистка практически потеряла память из-за деменции. Она с трудом передвигается самостоятельно и иногда на нее нападают приступы агрессии – в один из них Светличная даже покусала медсестру. 

В психбольницу знаменитость попала вскоре после того, как обвинила журналистов в нападении, а затем заявила, что родственники травят ее ядом, лишь бы получить квартиру в наследство. 

Известно, что сын не общается с матерью и не навещает ее в клинике. Он говорит, что поссорился с родительницей по личным причинам, и возобновлять контакты не планирует.

Источник: Mash
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