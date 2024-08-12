Светличная отказалась от операции по удалению онкологии

Неизвестно, сколько еще продержится знаменитость

Опасения врачей по поводу состояния здоровья Светланы Светличной подтвердились. После проведенной биопсии анализ показал наличие злокачественной опухоли в мозгу 84-летней артистки. По предварительным данным, это и стало причиной развития деменции у знаменитости.

Сейчас звезда "Бриллиантовой руки" страдает от сильных болей в голове и ушах. Несмотря на это, она категорически отказалась проводить операцию по удалению новообразования. Светличная опасается, что после вмешательства ее состояние может ухудшиться. Поэтому медики приняли решение лечить актрису с помощью медикаментов.

До этого в СМИ появлялись сведения, что советская артистка практически потеряла память из-за деменции. Она с трудом передвигается самостоятельно и иногда на нее нападают приступы агрессии – в один из них Светличная даже покусала медсестру.

В психбольницу знаменитость попала вскоре после того, как обвинила журналистов в нападении, а затем заявила, что родственники травят ее ядом, лишь бы получить квартиру в наследство.

Известно, что сын не общается с матерью и не навещает ее в клинике. Он говорит, что поссорился с родительницей по личным причинам, и возобновлять контакты не планирует.