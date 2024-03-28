Сын публично отрекся от угодившей в психушку Светличной

Знаменитость пару лет назад помутнилась рассудком

Звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная последние годы находится под присмотром специалистов психиатрического стационара Гиляровского. Туда артистку поместили после ее жалоб на преследования, покушения и родственников, которые якобы хотят ее отравить ради наследства. Недавно стало известно, что состояние знаменитости резко ухудшилось – она перестала ходить и у нее случился инфаркт миокарда.

По предварительным данным, Светличная находится в состоянии среднедней степени тяжести. Ей продолжают оказывать всю необходимую помощь. После инцидента журналисты решили уточнить, что сейчас происходит с артисткой, связавшись с ее сыном – он в ответ заявил, что не знает ничего о том, что происходит с его матерью.

Оказалось, что Алексей не навещал Светличную в психиатрической клинике. О ее состоянии он тоже не интересовался, поэтому и о госпитализации был не в курсе.

"Никакой информацией я не владею", – заявил он.

По словам сына артистки, с матерью он перестал общаться некоторое время назад по личным причинам. И возобновлять контакт пока не собирается.

Незадолго до отправки в психушку знакомые рассказывали, что Светличная стала вести себя буйно. После передачи ее в клинику источники рассказывали, что она могла напасть на медсестер, а одну из них даже серьезно избила.