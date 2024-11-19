Александр Митта признан смертельно больным - Mash

Звезда не в состоянии самостоятельно передвигаться

Культовый кинорежиссер Александр Митта, известный по знаменитым картинам "Экипаж" и "Таежный роман", оказался в крайне тяжелом состоянии. 91-летнему народному артисту присвоили паллиативный статус, пишут СМИ. По имеющейся информации, все настолько плохо, что культурный деятель не может самостоятельно вставать и нуждается в постоянной помощи.

В прессе писали, что у звезды выявлено злокачественное образование в почке, и в ближайшее время ему предстоит пройти обследование у онколога. Это заболевание стало сокрушительным ударом для деятеля культуры, который еще в декабре 2023 года, по информации журналистов, полностью утратил трудоспособность.

Митта – один из самых ярких режиссеров советского и российского кинематографа. Его работы, такие как "Экипаж" – первый отечественный фильм-катастрофа, остаются эталоном жанра. Сегодня коллеги и поклонники творчества выражают поддержку режиссеру, отмечая его вклад в культуру и силу духа.

Впрочем, позже сын знаменитости Евгений заявил, что информация, просочившаяся в прессу, не соответствует действительности. Об этом пишет АГН "Москва". Тем не менее, здоровье пожилого режиссера вызывает серьезные опасения у его поклонников.

К слову, ранее стало известно о смерти советского барда, автора легендарного хита.