Умер автор песни "Александра" Дмитрий Сухарев

Умер советский бард, автор легендарного хита
Фото: www.unsplash.com
Знаменитая композиция известна каждому жителю нашей страны

В возрасте 94 лет скончался поэт и бард Дмитрий Сухарев, автор стихов к легендарной песне "Александра" из культовой советской киноленты "Москва слезам не верит". Новость о его кончине в соцсети подтвердил поэт Александр Правиков.

Ныне покойный культурный деятель был признанным мастером слова, чьи произведения завоевали любовь нескольких поколений слушателей. Его творчество началось еще в студенческие годы, когда он стал писать стихи для песен, вдохновленные романтикой советской эпохи и глубокими человеческими чувствами.

Стихи знаменитости стали основой для многих песен, исполняемых известными советскими бардами, такими как Виктор Берковский, Сергей Никитин, Ген Шангин-Березовский и Александр Дулов. Каждая работа отличалась особой теплотой и душевностью, что позволило ему занять важное место в истории советской и российской авторской песни.

Особенно знаковой стала песня "Александра", ставшая настоящим символом верности и любви и обретающая новое звучание для современных слушателей. Дмитрий Сухарев оставил огромное наследие, его творчество продолжает жить в сердцах людей, в песнях и фильмах.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского артиста в Африке. Актер не дожил до 70-летнего юбилея.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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