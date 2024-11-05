Известный российский артист Артур Березин умер из-за болезни в Африке

Известный российский артист умер из-за болезни в Африке
Фото: www.unsplash.com
Актер не дожил до 70-летнего юбилея

Завершился земной путь популярного российского артиста Артура Березина. Знаменитый актер умер в Африке. Любимец публики скончался 29 октября в возрасте 68 лет в Кейптауне, столице ЮАР, о чем сообщил его друг Стас Балакин.

Артист, широко известный российскому зрителю по ролям в кинолентах "Не бойся, я с тобой" и "Курьер на Восток", считал ЮАР своим вторым домом и желал быть похороненным на этой земле. Актер находился на лечении в больнице Кейптауна из-за длительной болезни, завершившейся в итоге трагическим исходом. Каким конкретно недугом страдал покойный, не сообщается.

С 1991 по 2015 год актер проживал в Кейптауне, а затем часто возвращался туда, поддерживая связи с местными коллегами и друзьями. В последние годы он сосредоточился на передаче своего опыта новым поколениям, занимался руководством каскадерской школы в Крыму, где его вклад в развитие трюковых съемок и наставничество ценили многие начинающие актеры и каскадеры. Ученики вспоминают Березина как талантливого учителя и вдохновляющего наставника.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского композитора. Легендарная композиция, вышедшая из-под его руки, известна каждому россиянину и стала хитом не только своего времени.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

Названы четыре главных врага России

Многие ополчились на нашу страну

Американцев шокировал омерзительный поступок Байдена на сцене

Президент снова публично оконфузился

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей