Известный российский артист Артур Березин умер из-за болезни в Африке

Актер не дожил до 70-летнего юбилея

Завершился земной путь популярного российского артиста Артура Березина. Знаменитый актер умер в Африке. Любимец публики скончался 29 октября в возрасте 68 лет в Кейптауне, столице ЮАР, о чем сообщил его друг Стас Балакин.

Артист, широко известный российскому зрителю по ролям в кинолентах "Не бойся, я с тобой" и "Курьер на Восток", считал ЮАР своим вторым домом и желал быть похороненным на этой земле. Актер находился на лечении в больнице Кейптауна из-за длительной болезни, завершившейся в итоге трагическим исходом. Каким конкретно недугом страдал покойный, не сообщается.

С 1991 по 2015 год актер проживал в Кейптауне, а затем часто возвращался туда, поддерживая связи с местными коллегами и друзьями. В последние годы он сосредоточился на передаче своего опыта новым поколениям, занимался руководством каскадерской школы в Крыму, где его вклад в развитие трюковых съемок и наставничество ценили многие начинающие актеры и каскадеры. Ученики вспоминают Березина как талантливого учителя и вдохновляющего наставника.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского композитора. Легендарная композиция, вышедшая из-под его руки, известна каждому россиянину и стала хитом не только своего времени.