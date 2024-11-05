Известный российский артист Артур Березин умер из-за болезни в Африке

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Завершился земной путь популярного российского артиста Артура Березина. Знаменитый актер умер в Африке. Любимец публики скончался 29 октября в возрасте 68 лет в Кейптауне, столице ЮАР, о чем сообщил его друг Стас Балакин.
Артист, широко известный российскому зрителю по ролям в кинолентах "Не бойся, я с тобой" и "Курьер на Восток", считал ЮАР своим вторым домом и желал быть похороненным на этой земле. Актер находился на лечении в больнице Кейптауна из-за длительной болезни, завершившейся в итоге трагическим исходом. Каким конкретно недугом страдал покойный, не сообщается.
С 1991 по 2015 год актер проживал в Кейптауне, а затем часто возвращался туда, поддерживая связи с местными коллегами и друзьями. В последние годы он сосредоточился на передаче своего опыта новым поколениям, занимался руководством каскадерской школы в Крыму, где его вклад в развитие трюковых съемок и наставничество ценили многие начинающие актеры и каскадеры. Ученики вспоминают Березина как талантливого учителя и вдохновляющего наставника.
К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского композитора. Легендарная композиция, вышедшая из-под его руки, известна каждому россиянину и стала хитом не только своего времени.
Многие ополчились на нашу страну