Артиста Александра Головина разыскивают приставы из-за штрафов

Актер не считается с правилами

Актер Александр Головин, известный по сериалу "Кадетство", оказался злостным нарушителем закона. Теперь знаменитость разыскивают судебные приставы в Москве. Причиной стали многочисленные нарушения ПДД.

Известный артист накопил долги по штрафам на сумму около 60 тысяч рублей, не оплачивая их более года. Среди нарушений – превышение скорости, неоплаченные поездки по платным трассам и парковка без оплаты. Также камеры не раз фиксировали артиста с непристегнутым ремнем безопасности и отвлекающимся на телефон.

Как выяснилось, популярный молодой человек, предпочитающий передвигаться на кабриолете, игнорирует уведомления и сообщения от ГИБДД. Актер проигнорировал попытки достучаться до него для урегулирования задолженностей, что и стало причиной объявления в розыск в числе неплательщиков.

Сам Александр Головин отказался от комментариев, и остается неизвестным, планирует ли он урегулировать ситуацию с долгами. Подобное поведение звезды вызвало резонанс среди поклонников и общественности, которые пристально следят за развитием этой истории.

К слову, ранее в подобную историю попал внук Аллы Пугачевой.