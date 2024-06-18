Михалков раскрыл причину побега Макаревича* из России

Он уверен, что долгое время музыкант вел антироссийскую деятельность

Режиссер Никита Михалков обратил внимание на недавнее интервью лидера группы "Машина времени", в котором он жаловался на некоторые аспекты жизни в Израиле. Например, Андрей Макаревич* был недоволен скоростью доставки и стоимостью услуг в стране, но все остальное, по его словам, ему по душе.

Михалков утверждает, что для таких людей родная страна не имеет никакого значения – они будут жить там, где удобнее.

"А для Макаревича* родина там, где быстрее доставка", – сказал режиссер.

По его словам, артист всегда поддавался западным веяниям, но предпочитал зарабатывать деньги на российской публике. Он полагает, что все время своей творческой деятельности Макаревич* намеренно выращивал в поклонниках русофобию, при этом называя себя "русской элитой".

Ранее лидер "Машины времени" рассказал, как оконфузился в аэропорту. Певец пожаловался на блюда, которые продаются в иностранных кафе, из-за которых он уделался.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ