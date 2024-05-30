Макаревич* рассказал о недостатках жизни в Израиле

Макаревич* пожаловался на жизнь в Израиле
Андрей Макаревич*. Кадр: YouTube.com
Не со всем он смог смириться в стране

Андрей Макаревич*, который последние два года проживает в Израиле, признался, что до сих пор не может привыкнуть к некоторым укладам, которые в стране считаются нормой. Он рассказал, что ему не нравится на его новой родине больше всего.

Первым музыкант выделил скорость оказания услуг. По его словам, доставка из магазина в Израиле может идти четыре дня, а какого-то бытового мастера приходится ждать, порой, две недели и отдавать за его услуги огромные деньги. В Москве он привык, что все эти вопросы решаются в считанные часы.

"А все остальное очень хорошо, ей богу", – заявил он.

Его супруга утверждает, что у нее особых претензий к Израилю нет. Единственное – ее не устраивает закрытость границ в стране, ощущение жизни на острове. При этом, по ее словам, в Киеве было гораздо больше вещей, которые были не по душе. Какие именно она перечислять не стала.

Ранее Андрей Макаревич* заявил, что в день победы Украины он бы с удовольствием приехал в Киев и дал "бешенный концерт".

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