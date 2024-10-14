Судьба артиста складывается не лучшим образом

Андрей Макаревич*, некогда популярный российский музыкант, переживает не лучшие времена. По словам музыкального обозревателя Владимира Полупанова, артист фактически оказался на содержании у своей жены, израильтянки Эйнат Кляйн.



Именитый рокер превратился в старика и теперь пытается зарабатывать на малоизвестной винодельне, производя вино, которое не пользуется большим спросом. На своих презентациях он исполняет песни, сопровождая их политическими высказываниями, полными ненависти к родной стране.

"Макаревич* превратился в старого и брюзжащего старика, ноющего под гитарку", – залепил иноагенту звонкую словесную пощечину звездный критик.

Большая часть поклонников беглого певца осталась в России, где ранее его творчество пользовалось успехом. Однако после переезда в Израиль и демонстрации русофобской позиции его популярность пошла на спад.

Таким образом, основным добытчиком в семье стала его жена-еврейка, которая занимается бизнесом в сфере экзотических туров. Она также производит вина и проводит тематические вечера в Израиле и США, что приносит стабильный доход в дом.

Таким образом, лидер "Машины времени" оказался в тени своей жены-еврейки, которая не только обеспечивает их семью, но и поддерживает его в непростые времена.

К слову, ранее Михалков раскрыл причину побега Макаревича* из России.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации