Сорвавший концерт Макаревича* мужчина оправился в зону СВО и стал "Макаревичем"

Воюет за Россию: "Макаревича" нашли в зоне СВО
Андрей Макаревич*. Кадр: YouTube.com
Он был трижды ранен и награжден медалью

Активист Олег Миронов, который в 2014 году распылил на концерте группы "Машина времени" газовый балончик и получил за это срок, отправился в зону СВО. Там мужчина получил позывной "Макаревич", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката.

После инцидента на концерте Миронова признали виновным в хулиганстве и нанесении побоев. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, но вскоре смягчили срок до 2,5 лет заключения. Решение было отменено после протеста прокурора.

Адвокат мужчины рассказал, что с самого начала СВО тот воюет на стороне России. Сослуживцы называют его "Макаревичем".

"Он был награжден медалью "За освобождение Мариуполя", проявил себя героически и был трижды ранен", – говорит правозащитник.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Андрея Макаревича* из-за его высказываний во время пранка Вована и Лексуса. Ему могут грозить штраф или реальный срок, если вину артиста докажут.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: РИА "Новости"
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