Сорвавший концерт Макаревича* мужчина оправился в зону СВО и стал "Макаревичем"

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Активист Олег Миронов, который в 2014 году распылил на концерте группы "Машина времени" газовый балончик и получил за это срок, отправился в зону СВО. Там мужчина получил позывной "Макаревич", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката.
После инцидента на концерте Миронова признали виновным в хулиганстве и нанесении побоев. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, но вскоре смягчили срок до 2,5 лет заключения. Решение было отменено после протеста прокурора.
Адвокат мужчины рассказал, что с самого начала СВО тот воюет на стороне России. Сослуживцы называют его "Макаревичем".
"Он был награжден медалью "За освобождение Мариуполя", проявил себя героически и был трижды ранен", – говорит правозащитник.
Ранее стало известно, что Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Андрея Макаревича* из-за его высказываний во время пранка Вована и Лексуса. Ему могут грозить штраф или реальный срок, если вину артиста докажут.
*признан иноагентом по решению Минюста РФ
Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду
Политик заявил, что будет осторожен в вопросе ударов по российским военным объектам