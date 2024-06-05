Сорвавший концерт Макаревича* мужчина оправился в зону СВО и стал "Макаревичем"

Он был трижды ранен и награжден медалью

Активист Олег Миронов, который в 2014 году распылил на концерте группы "Машина времени" газовый балончик и получил за это срок, отправился в зону СВО. Там мужчина получил позывной "Макаревич", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката.

После инцидента на концерте Миронова признали виновным в хулиганстве и нанесении побоев. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, но вскоре смягчили срок до 2,5 лет заключения. Решение было отменено после протеста прокурора.

Адвокат мужчины рассказал, что с самого начала СВО тот воюет на стороне России. Сослуживцы называют его "Макаревичем".

"Он был награжден медалью "За освобождение Мариуполя", проявил себя героически и был трижды ранен", – говорит правозащитник.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Андрея Макаревича* из-за его высказываний во время пранка Вована и Лексуса. Ему могут грозить штраф или реальный срок, если вину артиста докажут.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ