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Борьба Кейт Миддлтон с раком стала новой темой очередного заговора в Британии. Сейчас принцесса утверждает, что полностью излечилась от онкологии, однако конспирологи уверены, что никакой смертельной болезни у нее не было.
Королевский репортер Рианнон Миллс утверждает о наличии у Миддлтон лишь предраковых клеток, но никак не подтвержденной онкологии. Она действительно прошла курс химиотерапии – профилактической, чтобы не допустить развития болезни.
Врачи пояснили, что рак и предраковые клетки – это не одно и то же. До сих пор неизвестно, какой именно орган принцессы был поражен потенциальной болезнью. По слухам, у нее нашли проблемы в кишечнике. Однако тут же медики отметили, что в таком случае Кейт пришлось бы ходить с калоприемником, а также потерять волосы от химиотерапии. Никаких подобных изменений во время выходов монаршей особы в свет замечено не было.
Ранее в Британии заявили, что все конспирологические теории вокруг пропажи и болезни Кейт Миддлтон в прошлом году распространялись российскими информационными ресурсами. По мнению Лондона, именно Москва была причастна к обилию дезинформации вокруг принцессы год назад.
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