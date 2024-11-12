Не все британцы верят, что принцесса и правда столкнулась с тяжелой болезнью

Борьба Кейт Миддлтон с раком стала новой темой очередного заговора в Британии. Сейчас принцесса утверждает, что полностью излечилась от онкологии, однако конспирологи уверены, что никакой смертельной болезни у нее не было.

Королевский репортер Рианнон Миллс утверждает о наличии у Миддлтон лишь предраковых клеток, но никак не подтвержденной онкологии. Она действительно прошла курс химиотерапии – профилактической, чтобы не допустить развития болезни.

Врачи пояснили, что рак и предраковые клетки – это не одно и то же. До сих пор неизвестно, какой именно орган принцессы был поражен потенциальной болезнью. По слухам, у нее нашли проблемы в кишечнике. Однако тут же медики отметили, что в таком случае Кейт пришлось бы ходить с калоприемником, а также потерять волосы от химиотерапии. Никаких подобных изменений во время выходов монаршей особы в свет замечено не было.

Ранее в Британии заявили, что все конспирологические теории вокруг пропажи и болезни Кейт Миддлтон в прошлом году распространялись российскими информационными ресурсами. По мнению Лондона, именно Москва была причастна к обилию дезинформации вокруг принцессы год назад.