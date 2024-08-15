Теперь на ее пальце красуется новый аксессуар

Новое видео от супругов Уэльских спровоцировало бурную волну обсуждения. Помимо разговоров о свежем внешнем виде принцессы и неожиданной бороды у ее супруга, публика обратила внимание на то, что Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо.

Ее свадебное украшение дополняли сапфиры и брилланты, но теперь на пальце красуется совсем другой аксессуар. Некоторые предположили, что кольцо могло стать результатом работы ювелира по объединению двух подарков от Уильяма – того, что он подарил ей во время отношений с гранатами и жемчугом, и обручального.

При этом эксперты отмечают, что новое украшение камнями в центре, а это представляет собой символ бесконечности.

Сейчас принцесса продолжает проходить лечение от онкологии. Несмотря на ожидания, она не смогла попасть на Олимпиаду во Франции. При этом периодически Кейт Миддлтон появляется на публичных мероприятиях, стараясь не покидать пределов Великобритании.