Принц Гарри и Меган Маркл перебрались поближе к королевской семье

Принц Гарри и Меган Маркл перебрались поближе к королевской семье
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Londisland / wikimedia.org
Супруги приобрели загородный дом в Европе

Принц Гарри и Меган Маркл, которые проживают в США после конфликтов с королевской семьей, решили перебраться поближе к родственникам. По данным СМИ, они купили себе особняк в Португалии рядом с домом принцессы Евгении и ее мужа.

Благодаря приобретению гражданка США Меган Маркл сможет рассчитывать на получение "золотой" визы в стране – это значит, что на недвижимость она потратила не менее 500 тысяч евро. Супруги приобрели особняк спустя год после того, как король Британии лишил их коттеджа Фрогмор в Виндзоре.

В настоящее время супруги постоянно проживают в своем поместье Монтесито с пятилетним сыном принцем Арчи и трехлетней дочерью принцессой Лилибет Дианой. Однако Гарри и Меган, судя по всему, влюбились в Португалию, посетив эту страну прошлым летом. Сообщается, что они провели три ночи в романтическом путешествии на Пиренейском полуострове.

Решение приобрести недвижимость в Европе они приняли на фоне слухов о желании короля, Кейт Миддлтон и самого Гарри наконец положить конец их продолжительной войне. И только принц Уильям сопротивляется тому, чтобы наладить отношения с братом.

Источник: Page Six

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