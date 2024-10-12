Принцесса не смогла сдержать эмоций

Во время своего неожиданного визита в Мерсисайд с супругом принцом Уильямом онобольная Кейт Миддлтон грубо нарушила королевский протокол. Она обняла нескольких сотрудников экстренных служб, хотя правила обязывают ее быть сдержанной и не проявлять эмоций.

Во время поездки принцесса хотела поддержать семьи, пострадашие во время инцидента в Саутпорте. Ранее 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию и зарезал троих девочек в возрасте от 6 до 9 лет.

Проведя около полутора часов с скорбящими, Уильям и Кейт прогулялись до Общественного центра Саутпорта. Там они пообщались с работниками экстренных служб, участвовавшими в трагическом событии, выслушали их истории и встретились с медицинскими работниками, помогающими спасателям Саутпорта.

Нарушая традиционный этикет, который обычно запрещает прикасаться к членам королевской семьи, если они сами не инициируют контакт, принцесса Кейт во время визита обняла нескольких сотрудников экстренных служб.

Главный пожарный инспектор пожарно-спасательной службы Мерсисайда Фил Гарриган поделился своими впечатлениями, отметив, что у него состоялся "действительно приятный мимолетный разговор" с королевской четой.

Неофициальная поездка пары в Мерсисайд стала их первым совместным публичным мероприятием с тех пор, как Кейт завершила курс химиотерапии летом.

