Собчак раскритиковала обидчицу Земфиры*

Блондинка в карман за словом не лезет

Знаменитая журналистка и телеведущая Ксения Собчак иронично отреагировала на критику коллеги по перу Анны Монгайт* в адрес Земфиры*, чей концерт прошел в Амстердаме.

Дама выразила глубокое разочарование по поводу отсутствия политических высказываний на выступлении певицы, отметив, что та пугливо старается осторожничать в своих заявлениях. Собчак, известная язвительными высказываниями, не упустила случая прокомментировать позицию коллеги.

Блондинка высмеяла ожидания журналистки, предложив утрированные примеры "политической поддержки", которые, по ее словам, могли бы соответствовать чаяниям подобной публики.

"Мало! Мало Земфира* „реагирует на мировые события“! Где песня на украинском? Где бесплатные галушки в середине концерта?" – ядовито пошутила знаменитость.

Таким образом Собчак намекнула на избыточные требования к артистам в вопросах выражения гражданской позиции. Тем более, что уж говорить о Земфире*, которая не стесняется выходить на сцену с флагом соседнего государства.

К слову, ранее Собчак неожиданно врезала основательнице Wildberries.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации