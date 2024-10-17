SHAMAN резко ответил Собчак на критику из-за водки

Взбесившийся SHAMAN публично залепил оплеуху Собчак
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Звезды серьезно повздорили

Знаменитый российский исполнитель SHAMAN вступил в публичную перепалку с телеведущей Ксенией Собчак. Артист резко ответил "блондинке в шоколаде" на критические замечания по поводу регистрации его бренда водки под названием "Я русский".

Звездная журналистка выразила обеспокоенность тем, что артист, известный своей патриотической позицией, теперь якобы займется "спаиванием" населения. Однако молодой певец объяснил, что регистрация бренда водки была предпринята с целью защиты своей репутации и интеллектуальной собственности, и не имеет отношения к пропаганде алкоголя среди россиян. Напротив, артист не хочет, чтобы кто-то использовал известный слоган для продажи сомнительной продукции.

Взбесившийся после критики исполнитель подчеркнул, что ни Собчак, ни политика Виталия Милонова, который также резко раскритиковал знаменитость, он спаивать не собирается.

"По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал", – залепил публичную словесную оплеуху молодой исполнитель своим именитым оппонентам.

Резкий ответ артиста добавил новую волну обсуждений вокруг бренда, который некоторые восприняли как проявление патриотизма, а другие – как провокацию.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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