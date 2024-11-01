Собчак раскритиковала Татьяну Ким за пустые интервью

Скандал с многомиллиардным бизнесом потряс страну

Журналистка Ксения Собчак неожиданно резко высказалась в адрес основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким. Блондинка подчеркнула, что никакого отношения к бизнесвумен не имеет, однако некоторые ее действия вызывают у телеведущей недоумение и раздражение.

Знаменитость отметила, что предпринимательница избегает серьезные разговоры и предпочитает давать пустые интервью вместо открытого диалога. На этом фоне ситуация с крупнейшим маркетплейсом начинает играть новыми красками. Собчак уверена, что реальность может быть совсем иной, нежели представляет Ким и ее группа опытных пиарщиков.

По мнению Собчак, реальное управление операционной деятельностью Wildberries на самом деле находилось в руках бывшего мужа Татьяны – Вячеслава Бакальчука. Журналистка отметила, что пиар Татьяны выглядит более успешным по сравнению с имиджем Вячеслава, однако действительное положение дел может сильно отличаться от версии экс-жены.

"Реальность может быть совсем иной", – жестко отметила Собчак.

Как известно, предприниматели шумно развелись и Татьяна Ким настаивает на том, что весь бизнес – ее рук дело. Бакальчук, в свою очередь, подчеркивает, что компания создавалась общими усилиями и требует свою долю.

Интерес к внутренним делам Wildberries подогревается и тем, что бизнес Татьяны Ким остается в центре скандалов из-за политики компании по отношению к партнерам и сотрудникам.

К слову, ранее Собчак жестко прошлась по новому образу Натальи Поклонской.