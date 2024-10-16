Собчак высмеяла планы SHAMAN по продаже водки

Знаменитость решила пошутить по поводу громкой новости

Певец SHAMAN решил зарегистрировать свой товарный знак "Я русский", под которым намерен продавать интимные товары, косметику, еду и алкогольную продукцию. Планы артиста по развитию собственного бизнеса прокомментировала Ксения Собчак.

Журналистка заявила, что решение SHAMAN как главного патриотичного артиста страны торговать водкой выглядит крайне комично. По ее словам, он решил "хайпануть на квасном патриотизме" и заняться мелкой торговой спекуляцией.

Ксения отметила, что осуждать подобные поступки – не ее стиль. Однако современные тенденции, где принято доносить друг на друга и активно критиковать, диктуют свои условия. Поэтому надо говорить с общественностью на одном языке.

"Случилось страшное. SHAMAN будет спаивать народ под свои песни. ТАКОГО русского, значит, видит Ярослав в Год семьи? РАЗВЕДЕННОГО? Торгующего ВОДКОЙ? Где честь? Где совесть? Где национальная гордость?" – пошутила она, обратившись к народу.

Собчак выразила надежду, что внешний вид продукции, которой собирается торговать артист, будет украшена мужиками в лаптях и березками с медведями, играющими на балалайках.

Ранее Ксения устроила перепалку с Екатериной Мизулиной из-за SHAMAN.