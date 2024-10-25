Собчак раскритиковала новый образ Поклонской - видео

"Вменяемая была": новый вид Поклонской шокировал Собчак - видео
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin.ru /wikimedia.org
Блондинка не смогла пройти мимо

Знаменитая журналистка Ксения Собчак выразила удивление по поводу нового образа бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, отметив разительную перемену в ее стиле и увлечениях. Недавно государственная деятельница появилась на новом видео в свободном платье по традиционным славянским мотивам, что стало неожиданностью для ее бывших коллег и общественности. В этом образе она посетила встречу, описанную как "женско-ведьмовская", где участницы, надо полагать, обсуждали древние традиции и духовные практики.

Собчак, известная своими критическими высказываниями, была шокирована столь резкой переменой в образе Поклонской, которую ранее считала достаточно прагматичной личностью. Женщина, ранее занимавшая серьезные посты и активно участвовавшая в политической жизни, теперь демонстрирует интерес к славянской культуре и традициям, что вызвало живое обсуждение среди ее подписчиков и коллег.

"Вменяемая же женщина была, стальная прокурорша. Завтра обереги шить начнем, сушить полынь и дышать маткой?" – сокрушается Собчак.

Новый стиль и увлечения Поклонской стали предметом внимания как поклонников, так и критиков, которые пытаются понять ее новый жизненный путь. Некоторым кажется, что она решила сосредоточиться на духовных практиках и возвращении к корням.

К слову, ранее Собчак получила публичную оплеуху от SHAMAN.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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