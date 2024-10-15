Мизулина и Собчак устроили перепалку из-за SHAMAN

Мизулина и Собчак устроили перепалку из-за SHAMAN
Екатерина Мизулина. Фото: соцсети
Журналистка предположила, что общественник стала разлучницей

Развод SHAMAN породил немало слухов о его причинах. Сперва начали шептаться, что артист уже давно не одинок – его видели в компании нескольких молодых девушек, с которыми он откровенно флиртовал. Дополнительно его экс-жену Елену застукали с Егором Кридом, что тоже спровоцировало волну домыслов об их возможном романе. Плюс ко всем интригам вокруг личной жизни Дронова подключилась Екатерина Мизулина, которая регулярно намекает на связь с певцом не только в дружеском плане.

Например, она выложила в соцсетях видео с огромным букетом. Но так и не сказала, от кого его получила. Ранее похожими цветами ее радовал и SHAMAN.

"Белые розы в честь первого снега. Спасибо тебе большое", – сказала она.

До этого она публиковала видео с записью снежных хлопьев на улицах столицы. На это отрегировала Ксения Собчак, заявив, что общественник, видимо, случайно отправила эти кадры на свою страничку, а не в личные сообщения кое-кому.

"Ксения, главное чтобы не в "не ту дверь"", – ответила ей Мизулина, устроив публичную перепалку с журналисткой из-за SHAMAN. 

Собчак комментировать это заявление не стала. При этом ранее она проводила опрос у себя на канале, могла ли Мизулина стать разлучницей Дронова с супругой. И порядка 78% респондентов ответили утвердительно. Всего в опросе приняли участие более 45 тысяч человек.

Ранее журналистка нелестно прокомментировала решение SHAMAN опубликовать скрин свидетельства о рассторжении брака. Она назвала этот поступок хвастовством и позированием.

Источник: Telegram
По теме

Пленный боец ВСУ обратился к главе чеченского спецназа с неожиданной просьбой

Солдат оценил ситуацию, в которой оказался

Россияне массово травятся популярным продуктом: что произошло

Угощение продавалось в крупнейших торговых сетях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей