Мизулина и Собчак устроили перепалку из-за SHAMAN

Журналистка предположила, что общественник стала разлучницей

Развод SHAMAN породил немало слухов о его причинах. Сперва начали шептаться, что артист уже давно не одинок – его видели в компании нескольких молодых девушек, с которыми он откровенно флиртовал. Дополнительно его экс-жену Елену застукали с Егором Кридом, что тоже спровоцировало волну домыслов об их возможном романе. Плюс ко всем интригам вокруг личной жизни Дронова подключилась Екатерина Мизулина, которая регулярно намекает на связь с певцом не только в дружеском плане.

Например, она выложила в соцсетях видео с огромным букетом. Но так и не сказала, от кого его получила. Ранее похожими цветами ее радовал и SHAMAN.

"Белые розы в честь первого снега. Спасибо тебе большое", – сказала она.

До этого она публиковала видео с записью снежных хлопьев на улицах столицы. На это отрегировала Ксения Собчак, заявив, что общественник, видимо, случайно отправила эти кадры на свою страничку, а не в личные сообщения кое-кому.

"Ксения, главное чтобы не в "не ту дверь"", – ответила ей Мизулина, устроив публичную перепалку с журналисткой из-за SHAMAN.

Собчак комментировать это заявление не стала. При этом ранее она проводила опрос у себя на канале, могла ли Мизулина стать разлучницей Дронова с супругой. И порядка 78% респондентов ответили утвердительно. Всего в опросе приняли участие более 45 тысяч человек.

Ранее журналистка нелестно прокомментировала решение SHAMAN опубликовать скрин свидетельства о рассторжении брака. Она назвала этот поступок хвастовством и позированием.