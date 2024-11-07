Певица Апина назвала главный недостаток Москвы

Худший недостаток Москвы назвала Алена Апина
Алена Апина. Кадр: соцсети
Певицу далеко не все устраивает в столице

Знаменитая исполнительница Алена Апина рассказала о своем неожиданном наблюдении касательно недостатков российской столицы. По ее словам, в городе ощущается нехватка больших водоемов, что является самым худшим изъяном Белокаменной.

Апина посетовала, что городу не хватает моря или широких рек, подобных Волге, которые могли бы добавить особую атмосферу и красоту столичному пейзажу. Она выразила мнение, что наличие такого водного пространства сделало бы Москву еще более привлекательной.

Тем не менее, несмотря на этот недостаток, Апина очень любит столицу и считает ее прекрасным местом. Артистка положительно оценила развитие города, отметив, что Москва меняется в "правильном направлении". Изменения делают столицу более удобной для жизни и улучшают ее внешний вид. Развитие городской инфраструктуры, благоустройство и создание современных удобств способствуют тому, что Москва становится комфортнее для горожан.

Город не стоит на месте и адаптируется под нужды жителей. Такие улучшения, как новые парки, обновленные улицы и общественные пространства делают столицу более уютной и подходящей под требования современного общества. Важно, что при этом сохраняется исторический колорит города.

К слову, ранее стало известно, как Алена Апина оказалась в доме престарелых.

Источник: Журналу "Москвич Mag" ✓ Надежный источник
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