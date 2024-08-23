На фестивале в Ташкенте Апину заселили в дом престарелых

Как Алена Апина оказалась в доме престарелых
Алена Апина. Фото: Leonrid. Собственная работа, CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Певица была против и пыталась скандалить

В свое время знаменитая исполнительница Алена Апина была очень востребованной артисткой и настоящим секс-символом девяностых. Гастроли по разным странам не обходились без курьезных случаев. Однажды звезду даже отправили в дом престарелых.

Знаменитость оказалась в неприятной ситуации во время участия в фестивале в Ташкенте в 1991 году. Как сообщил композитор Виталий Окороков во время недавней беседы с журналистами, из-за дефицита жилья артистку заселили в дом престарелых.

Это решение вызвало у Апиной возмущение, и она закатила скандал. Однако именно этот инцидент привел к судьбоносной встрече с ее будущим мужем и продюсером Александром Иратовым, который был одним из организаторов мероприятия.

Окороков отметил, что после этой встречи Апина быстро покинула группу "Комбинация", решив начать работу с Иратовым. Этот уход стал неожиданным для ее коллег по группе, и, по словам композитора, участники восприняли такой шаг как предательство. Впоследствии этот момент стал важным этапом в судьбе Апиной, которая вскоре начала сольную карьеру под руководством Иратова.

Удивительно, но странная история с заселением в дом престарелых оказалась важным поворотным моментом в жизни певицы и открыла ей новые горизонты.

К слову, недавно Апина раскрыла жуткую правду о детстве с преступником.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Стало известно об ударе ВСУ по Курской АЭС

Станция находится в доступности для украинской артиллерии

"Просто ужас". Командир ВСУ расписался в бессилии из-за решения ВС России

Вояки не знают, как справиться с проблемой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей