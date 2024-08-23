На фестивале в Ташкенте Апину заселили в дом престарелых

Певица была против и пыталась скандалить

В свое время знаменитая исполнительница Алена Апина была очень востребованной артисткой и настоящим секс-символом девяностых. Гастроли по разным странам не обходились без курьезных случаев. Однажды звезду даже отправили в дом престарелых.



Знаменитость оказалась в неприятной ситуации во время участия в фестивале в Ташкенте в 1991 году. Как сообщил композитор Виталий Окороков во время недавней беседы с журналистами, из-за дефицита жилья артистку заселили в дом престарелых.

Это решение вызвало у Апиной возмущение, и она закатила скандал. Однако именно этот инцидент привел к судьбоносной встрече с ее будущим мужем и продюсером Александром Иратовым, который был одним из организаторов мероприятия.

Окороков отметил, что после этой встречи Апина быстро покинула группу "Комбинация", решив начать работу с Иратовым. Этот уход стал неожиданным для ее коллег по группе, и, по словам композитора, участники восприняли такой шаг как предательство. Впоследствии этот момент стал важным этапом в судьбе Апиной, которая вскоре начала сольную карьеру под руководством Иратова.

Удивительно, но странная история с заселением в дом престарелых оказалась важным поворотным моментом в жизни певицы и открыла ей новые горизонты.

К слову, недавно Апина раскрыла жуткую правду о детстве с преступником.