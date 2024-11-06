Вайкуле спустя год разъяснила заявление про "кормилицу СССР"

Слова певицы получили огромный резонанс

Некогда любимая в нашей стране знаменитая исполнительница Лайма Вайкуле решила прояснить смысл своих нашумевших слов о "кормилице СССР", вызвавших широкий резонанс год назад. Тогда певица объявила, что чуть ли не кормила своей концертной деятельностью весь Советский Союз.

Однако в своем новом интервью она отметила, что ее заявление было неправильно понято и интерпретировано. По словам артистки, ее настоящая мысль заключалась не в том, что только она была "кормилицей" в Советском Союзе, а в том, что каждый советский человек вносил свой вклад в общее дело. Впрочем, объяснения знаменитости звучали достаточно невнятно.

"Но надо же понимать! Я на себе имела в виду, что каждый человек, который тогда работал, мы просто…", – промолвила она.

Слова артистки тогда вызвали бурную реакцию, многие восприняли их как претензию на особую роль в экономике страны. Теперь же певица попыталась заявить, что изначально имела в виду коллективный труд всех граждан, а не личные заслуги.

В беседе также затронули тему несправедливого финансового положения людей в те годы. Собеседник Вайкуле высказал мнение, что люди находились в экономически неравных условиях, с чем певица полностью согласилась, добавив, что именно это и была основная мысль ее высказывания.

К слову, ранее Вайкуле хитро обдурила россиян.