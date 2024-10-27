Бибер в ужасе на фоне скандала с Пи Дидди

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Джастин Бибер находится в панике из-за того, что скандал вокруг Пи Дидди привлек к нему такое пристальное внимание общественности. На фоне стресса он сильно похудел и фактически стал затворником, сообщают СМИ.
Источники говорят, что Бибер находится в состоянии ужаса из-за того, что скоро могут опубликовать данные о его интимной связи с известным продюсером. По слухам, Шон Комбс (Пи Дидди) принуждал его к сексуальным действиям в подростковом возрасте.
"Этот парень почти не ест, достаточно на него взглянуть, чтобы это увидеть", – заявляют знакомые.
По их словам, единственным спасением для Джастина стали его жена и ребенок. Сейчас он пытается сосредоточить все силы на своем первом опыте отцовства. Для Хейли это время тоже является непростым, поскольку испытывает сильное напряжение из-за состояния супруга.
Модель переживает, что зажившая рана в душе Бибера может снова открыться, и он упадет на дно. Она пытается уговорить его пройти терапию, чтобы не лишится мужа и отца своего ребенка.
Многим придется затянуть пояса
Действия украинского лидера удивляют европейцев