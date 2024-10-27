Бибер в ужасе на фоне скандала с Пи Дидди

Певец боится, что правда всплывет наружу

Джастин Бибер находится в панике из-за того, что скандал вокруг Пи Дидди привлек к нему такое пристальное внимание общественности. На фоне стресса он сильно похудел и фактически стал затворником, сообщают СМИ.

Источники говорят, что Бибер находится в состоянии ужаса из-за того, что скоро могут опубликовать данные о его интимной связи с известным продюсером. По слухам, Шон Комбс (Пи Дидди) принуждал его к сексуальным действиям в подростковом возрасте.

"Этот парень почти не ест, достаточно на него взглянуть, чтобы это увидеть", – заявляют знакомые.

По их словам, единственным спасением для Джастина стали его жена и ребенок. Сейчас он пытается сосредоточить все силы на своем первом опыте отцовства. Для Хейли это время тоже является непростым, поскольку испытывает сильное напряжение из-за состояния супруга.

Модель переживает, что зажившая рана в душе Бибера может снова открыться, и он упадет на дно. Она пытается уговорить его пройти терапию, чтобы не лишится мужа и отца своего ребенка.