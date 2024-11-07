Артист подтвердил свою патриотическую позицию не словом, а делом

Российский певец Данко принял решение стать бойцом добровольческого отряда "Барс-Крым". О судьбоносном выборе легенды 90-х сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Это подразделение сосредоточено на обеспечении безопасности в прибрежных районах Крыма и занимается выявлением диверсантов и нарушителей. Вступление исполнителя хитов "Летний дождь", "Малыш" и других в ряды отряда стало заметным событием, так как певец, популярный в 90-е годы, привлек внимание общественности к деятельности "Барс-Крым" и поддержке региона.

Павленко выразила благодарность артисту за его активную позицию и преданность Ялте, отметив, что такие инициативы помогают городу и укрепляют его защиту. Данко стал одним из тех, кто, по словам местных властей, готов внести личный вклад в обеспечение безопасности на территории Крыма. Его участие в работе отряда подчеркивает поддержку добровольческого движения среди известных личностей, что может способствовать привлечению других добровольцев в ряды подразделения.

"Барс-Крым" продолжает свою деятельность, направленную на сохранение стабильности в регионе, и участие известных личностей, таких как Данко, подчеркивает неоспоримую значимость этого вклада в общее дело.

К слову, ранее стало известно о гибели знаменитого артиста под Курском.